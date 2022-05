Sci-fi, přišel jsem jako tažný kůň, který bude dělat veselo. Čím vítěz Tváře dostal diváky a porotu?

Václav Kopta jako Elton John. Na tuto proměnu bude rád vzpomínat. TV Nova

Porotu i diváky Kopta dostal každou ze svých proměn, na které se můžete podívat ve fotogalerii pod článkem. Poctivě se týden co týden připravoval, a přestože na něj čekaly opravdové výzvy, nestalo se, že by byli fanoušci zklamaní. Navíc je uměl pobavit a rozesmát. Gratulace ostatně nepřestávají chodit.

Kopta zpíval česky, anglicky, slovensky nebo korejsky, ale také v hindštině, a to během finálového kola, kdy vystoupil jako zpěvák Panjabi MC.

Nejvíc bude vzpomínat na ztvárnění Jiřího Šlitra, tehdy mu sekundovala dcera Jana, a také na Eltona Johna, kdy se sám doprovodil na klavír.

Z vítězství měl Václav upřímnou radost, i když ho nečekal.

„Je to jako science fiction. Přišel jsem sem jako tažnej kůň, kterej bude v tom pelotonu dělat veselo a občas třeba někoho dojmu nebo zaskočím milým výkonem. Ale že tady budu stát s šekem pro vítěze a okolo mě budou padat zlaté nesmysly (konfety)... Život je velká bizarnost a já to tak přijímám a mám z toho upřímnou radost,“ řekl webu TV Nova s tím, že on sám na vítězství tipoval Nikitu Machytkovou nebo Moniku Absolonovou. ■