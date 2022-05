Nebyl čas ani peníze. Moniku Leovou na ples ostříhal manžel, ale nechal jí tam zuby. Podívejte se, jak to dopadlo

Monika Leová na Česko-Slovenském plese Super.cz

"Přípravy nebyly dlouhé. Chystala jsem se sama. Za hodinku jsem byla nalíčená, manžel mi dočesal vlasy, ještě jsem to dostříhala sama strojkem. Stříhá mě totiž také manžel, ale viděla jsem tam nějaké zuby," řekla Super.cz Monika Leová.

S manželem se začali navzájem stříhat v covidovém období a už u toho zůstali. "Jsem nesmírně spokojená, je to můj nejlevnější kadeřník. Nejsou lidi, čas, ani peníze, tady je to všechno v jednom. Martin mě začal stříhat v době covidu, i já jeho. Má to kvalitně udělané a moc pěkné," dodala s úsměvem bývalá moderátorka zpráv na Primě.

Monika je maminkou na plný úvazek. Zpět do práce se zatím nehrne. "Užívám si malou, nějaké pracovní nabídky mám, ale jsem moc spokojená a mateřský život si chci užít. Nikam nespěchám. V plánu je i druhé dítě, to první se velice vyvedlo," dodala s úsměvem. ■