Partyšová se ztrácí před očima! Dala si cvičící výzvu a takhle to dopadlo. Co na její ultra štíhlou postavu říkáte?

Gabriela Partyšová na Česko-Slovenském plese Super.cz

Nemohli jsme si nevšimnout, že Partyšová zhubla. A moderátorka nám to potvrdila. "Držím výzvu sto dní v pohybu. Pořád cvičím, makám na sobě, motivuju ostatní, a tím pádem se celkově zmenšuju. Končí to koncem května," řekla Super.cz Gabriela s tím, že vše vyvrcholí charitativní akcí.

Na Česko-Slovenský ples zvolila zelené šaty, pro které si jela do salonu do Karlových Varů, a doplnila je botami a šperky, které navrhla její kamarádka Monika Sofia, která ji na ples také doprovodila.

Partnery na veřejných společenských událostech Partyšová neukazuje, často si to ani nepřejí. "Partner tady není. Nikdy jsem neměla partnery, kteří by se mnou do společnosti chodili, neukazovali jsme se na sledovaných akcích. Ale upřímně, moc si to přeju. Přijít s partnerem na takovou událost," dodala. ■