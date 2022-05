Bývalka Kanyeho Westa se v latexu procházela po New Yorku. Nahoře neměla téměř nic

Julia Fox ví, jak na ulici zaujmout... Profimedia.cz

Herečka Julia Fox, jež dosud více než svou kariérou proslula románkem s rapperem Kanyem Westem (44), dělá vše pro to, aby se na ni nezapomnělo. Odvážné outfity u ní nejsou ničím výjimečným, ale model, který předvedla v neděli v ulicích New Yorku, už si žádá opravdu pořádné sebevědomí a do jisté míry i exhibicionistické sklony.