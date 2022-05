Silikonové vnady si zakryla rukou, rozkrok kusem oblečení: Nela Slováková se předvedla nahá

Nela Slováková Foto: archiv N. Slovákové

U moře si tak blondýnka z reality show Hotel Paradise užívá už od jara a nutno říct, že z její přítomnosti musí být paf i obyvatelé přímořského letoviska. Už dřív Slováková předvedla, že s nahotou nemá problém, a párkrát se ukázala v rouše Evině.

Tentokrát dala na odiv svou figuru při vylézání z vody. Silikonové vnady si horko těžko zakrývala rukou, v té druhé pak svírala kus oblečení, kterým si zakryla rozkrok. Díky pravidelnému cvičení se postavou rozhodně může pochlubit. „Sice chodím do fitka, ale pořád jím, co chci, a mám sice ráda zdravá jídla a saláty, ale také vepřo knedlo zelo. To je prý dobré na zadek,“ řekla Super.cz Slováková ke svému režimu. ■