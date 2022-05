Tvoje tvář má známý hlas zná vítěze: Obrovské překvapení, ale fanoušci jsou nadšení!

Tvář má nového vítěze. TV Nova

Kopta vyhrál hned první kolo novácké show, které jako by předznamenalo jeho pokračování. Diváci i porota jeho proměny milovali, možná i proto, že Kopta si svou účast užíval a vystupoval po poctivé přípravě, ale bez zbytečného stresu.

„Mě to fakt baví, užívám si to a žádné stresy nepociťuji. Nezapomeňme, že jsem byl třicet let v Semaforu, a tam se všechno dělalo na poslední chvíli. Týden mi na písničku zatím stačí,“ řekl Super.cz v začátku natáčení. Přesto bylo znát, že je ze svého triumfu velmi překvapený, což také přiznal.

Šlo o zasloužené vítězství, mnozí fanoušci navíc kvitovali, že vyhrál „zpívající herec“ a ne profesionální zpěvák, a také jeho schopnost pobavit. Předvedl se mj. jako Tina Turner, PSY nebo Věra Špinarová.

V závěrečném vystoupení se proměnil ve zpěváka Panjabiho MC. ■