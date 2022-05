Nejdražší šperky a nejnapěchovanější dekolt: Mališová vynesla diamanty za 8 milionů a vnady se jí draly ze šatů

Karolína Mališová Super.cz

"Tohle je přesně můj styl, cítím se nádherně. Kuba Poner se předvedl. Moc se mu to povedlo. Byly šity přímo na mě," řekla Super.cz o šatech návrhářského dua Poner. "Líbí se mi to, není to sprosté, jsou nádherné," dodala.

Karolína model doplnila pořádně luxusními šperky. Zářily na ní diamanty vysoké ceny. "Jsou to diamantové šperky. Dnes se bojím opravdu hodně. Jsou za 8 milionů korun. Dražší jsem nikdy neměla. Jsem šťastná, že mi je půjčili a můžu tento skvost ukázat," prozradila Karolína, kterou na ples doprovodila mladší sestra Kateřina. ■