Vdova po zpěvákovi (✝33), který nedávno podlehl rakovině, popsala jeho poslední minuty: Bylo to krásné až do konce, říká

Tom Parker s manželkou Kelsey Profimedia.cz

Zpěvák Tom Parker (✝33) minulý měsíc prohrál boj s rakovinou. S nádorem na mozku ve čtvrtém stádiu se pral statečně do posledních okamžiků svého života. Ty teď popsala jeho manželka Kelsey.

Tom byl před smrtí obklopen rodinou a kolegy z kapely Wanted, ve které působil. Společně poslouchali píseň Live Forever skupiny Oasis, svěřila Kelsey deníku The Sun.

Poslední dny strávil v nemocnici St Christopher’s Hospice v Londýně a Kelsey byla posledním člověkem po jeho boku.

„V pokoji jsme byli jenom my dva a spousta lásky. Bylo to krásné až do úplného konce. Lehla jsem si k němu. Leželi jsme tak dvě hodiny. Chtěla jsem jenom být s ním. Nechtěla jsem tam nikoho. Potřebovali jsme ten čas, abychom si mohli promluvit,“ popsala dojemné chvíle.

Manžela ujistila, že bude v pořádku a děti také. „Řekl mi, že ví, že budeme v pohodě. Pak si sundal snubní prsten a navlékl mi ho na prst,“ dodala.

Tom podle ní netrpěl. Kromě Kelsey po sobě zpěvák zanechal dvě děti. Dvouleté dceři Aurelii maminka slíbila, že se andělé o tatínka postarají. K holčičce má ještě ročního syna Bodhiho.

Parkera diagnostikovali v roce 2020 a dávali mu rok života. O 11 měsíců později, v září 2021, vystoupil s kapelou na charitativní show Stand Up 2 Cancer. V listopadu oznámil, že je tumor stabilní, a dokonce se ke kolegům připojil na turné. Jeho stav se nicméně začátkem roku rapidně zhoršil. Naposledy vystoupil 15. března v londýnské O2 Areně, to bylo také naposled, co se objevil na veřejnosti. ■