Jsi moc stará na fotky v bikinách, pustil se do Pavlíny Pořízkové (57) hater: Modelčina odpověď?

Pavlína Pořízková Foto: archiv P. Pořízkové

Fanoušky tím většinou potěší, ovšem najdou se i tací, kterým takové snímky leží v žaludku. O jeden naprosto zbytečný komentář se modelka nyní podělila u fotografie v bikinách.

„Musí tě hrozně bolet sdílet v tvém věku fotky v bikinách. Vždycky mi přišlo, že je stárnutí nejtěžší pro atraktivní lidi. Padáte z větší výšky, protože jste byli krásní. Ošklivci budou jenom víc oškliví, to se nemění. Cítím tvou bolest. Modlím se, aby ses smířila se svou smrtelností. Všichni stárneme a jsme víc škaredí, jen jsi padala z větší výšky než my ostatní,“ vzkázal modelce dotyčný.

V popisku příspěvku Pavlína přiznala, že takové komentáře občas vídá. „Žena ve věku 57 let je příliš stará na to, aby pózovala v bikinách, ať vypadá jakkoliv, to slýchám pokaždé, když sdílím takovou fotku,“ rozepsala se Pořízková.

„Tohle hanění kvůli věku mi opravdu pije krev. Starší muži jsou ceněni, starší ženy označovány za ošklivé,“ ulevila si.

Krása podle modelky není o dobrém zevnějšku, ale vychází zevnitř a má více faktorů. Věří, že ke skutečné kráse člověk musí dozrát.

„Čím jsme starší, tím jsme krásnější. Musíme si krásu zasloužit, porozumět, co to je. Neexistuje žádné staří a oškliví, je jenom krátkozrací a nevzdělaní,“ setřela hatery na závěr svého postu. ■