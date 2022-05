Tohle má slavný muzikant doma už pět let: Partnerka hvězdy Slzy předvedla ploché bříško

Natálie Kotková Super.cz

"Věděla jsem, že to tady není velká večerní, už jsem tady jednou byla, není to ani street wear jako fashion weeky, tak jsem zvolila klasiku, oversize oblek, který jsem pořídila na jednom e-shopu. Budu ho moct vynést víckrát," řekla Super.cz Natálka, která dělala doprovod svému partnerovi, zpěvákovi Petru Lexovi.

Natálka také prozradila, zda radí s outfity svému příteli. "Po pěti letech na mě dá víc. Kapela má vlastního stylistu, do toho nemluvím. Ale když je to naše akce, zeptá se mě," usmívala se.

Svatba po pětiletém vztahu zatím v plánu není. "Máme dvě kočky, to jsme se posunuli docela daleko. To je napůl dítě. Jsem v tom free, je to na chlapovi. Ale nejsem typ, který by měl vybrané svatební šaty, to ne," dodala Kotková. ■