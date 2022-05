Kvůli psychickým problémům odstoupil ze Survivoru a schytal mnoho hejtů: Nejvíc mi ublížil TMBK, říká Drahokoupil

Vojta Drahokoupil Super.cz

"Zůstalo to na ostrově, což je pro mě pecka. Chvíli mi po návratu bylo divně, ale už nic hrozného nepřišlo. Cítím se nyní dobře, mám toho pracovně hodně. Byla to obrovská zkušenost, snad je to za mnou," řekl Super.cz Vojta.

"Doktorka se mi omlouvala, že to možná měla poznat. Ale já byl dva roky v pohodě a nečekali jsme, že se to právě tam projeví. Je to něco mezi nebem a zemí. Mrzí mě, že jsem musel odstoupit," upřesňil s tím, že hejty nečekal.

"Lidi na mě řvali na ulici, že jsem sra*ka. Je těžke se s tím vypořádat. Nejtěžší bylo to nečíst, láká to. Nikdy jsem se nepotýkal s hejtama, najednou jsem byl nenáviděn značnou populací. Docela jsem si početl. Ubližovalo mi to. Naštěstí to po nějaké době přestalo," dodal na premiéře filmu Promlčeno zpěvák.

A co ho ranilo nejvíc? "Nejvíc mi ublížil TMBK. Nevěděl, co se stalo, a dostal jsem fakt velkej flákanec. A nemyslím si, že to bylo na místě. Nikol Štíbrová to okomentovala, že nechápu sarkasmus. Strašně mě to zklamalo, nebyla v mé kůži," uzavřel. ■