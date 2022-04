Při téhle výpovědi v kauze Depp versus Heard bylo veselo: Mrkněte, co rozesmálo Johnnyho i celou soudní síň

Malcolm Connolly vypovídal prostřednictvím videohovoru a byl dotázán, zda je pravda, že Depp močil ve foyer jejich domu v Austrálii během hádky v roce 2015. "Pan Depp se snažil vymočit, jeho penis byl venku, je to tak?" tázal se právník Amber Heard.

Connolly rozesmál celou soudní síň, když odpověděl: „Myslím, že bych si pamatoval, kdybych viděl penis pana Deppa.“

Courtroom Moment: The courtroom laughed at the response of #JohnnyDepp's bodyguard when asked about Depp allegedly urinating in his foyer at his Australia home and his penis. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/QXTIFX4s3f