Alice z Ulice se stala maminkou. Miminko dostalo stejné jméno, jaké má dítě jejího seriálového partnera

Holčička dostala jméno Lada. Foto: archiv E. Hacurové

Hacurovou diváci znají coby kovářku Alici ze seriálu Ulice nebo jako učitelku Barboru z Pana profesora.

„Ty hodiny před samotným porodem byly hodně krušné, ale v určitou fázi se vše tak rozjelo, že bylo rychle po všem. Zpětně myslím, že mě celý ten zážitek naučil příliš nelpět na dokonalé představě, ale otevřít se tomu, že všechno nemusí proběhnout podle vysněného plánu. Nakonec je nejdůležitější, aby máma i mimčo byly v pohodě,“ míní Hacurová.

Výběr jména pro dceru zaujme nejednoho diváka Ulice, protože dcera Alicina seriálového partnera Bedřicha (Adrian Jastraban) je také Lada. Podle Evy nejde o náhodu.

„S Kryštofem jsme od začátku byli přesvědčení, že určitě čekáme kluka a tam jsme se shodli na jménu hned. Pak jsme byli lehce v koncích, protože se nám ta holčičí jména nezamlouvala. Tou dobou se linka Alice a Bedřicha hodně točila kolem cestování do Opavy za Ladou, tak jsem doma tohle jméno nadhodila a partner se do něj zamiloval. Už nás nepustilo. Je to krátké, české a neobvyklé. Ideál,“ těší Evu. ■