Držte si klobouky, bude to jízda! Představujeme vám nejumělejší hvězdy sociálních sítí

Sammi Sprinkles

Cílem Sammi z Detroitu je vypadat kompletně jako umělá panenka. Díky plastikám se dostala i do televize a na jejím těle už nejspíš nenajdete nic původního. Na umělý zevnějšek by ráda nalákala bohatého manžela, jak sama hlásá, ovšem s proměnou zašla tak daleko, že ji plastičtí chirurgové už odmítají. Přestože touží po ještě větším pozadí, lékaři jí sdělili, že by to mohlo být nebezpečné a měla by se smířit s tím, co má.

Ditzy Dolly

Ditzy Dolly nebo také Plastic Dolly z Bathu začala se svou proměnou teprve na začátku pandemie. A ušla už kus cesty, jen co je pravda. Nepřehlédnutelné jsou například její rty nebo minimálně dvakrát zvětšené poprsí. Dolly už na střední snila o tom, že se stane porno hvězdou, a nakonec se našla v Barbie vzhledu. Kromě pózování pro fanoušky si také libuje v londýnské fetiš scéně.

Jessy Bunny

Jessy z Vídně rodiče v dětství zakazovali hrát si s barbínami, tak se rozhodla, že se v jednu promění. A docela se jí to daří. Za plastiky utratila už 1,5 milionu a zavrhla ji vlastní rodina. Jessy tvrdí, že má nejumělejší tělo ve Vídni, a dokonce největší prsa v celém Rakousku. A dost možná není daleko od pravdy.

Blondie Bennett

Blondie (46) z Malibu je nejstarší z našeho seznamu, ale za svými mladšími kolegyněmi nezaostává ani v nejmenším. Naopak, na proměně v „Bimbo Barbie“, jak se sama nazývá, pracovala přes 20 let. A vyplatilo se. Její tělo je prý z 18 % umělé a na ulici ji rozhodně nepřehlédnete. A to nejen díky obřím silikonům, které se nejspíš dost pronesou. Váží totiž 9 kilo. ■