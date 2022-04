Nejstylovější pár Andělů? Nádherná Emma Smetana ukázala nohy v krátké mini, Jordan Haj oblékl poprvé v životě smoking

Emma Smetana a Jordan Haj Super.cz

"Na své poměry jsem se připravovala hodně dlouho. Vždycky to odflákávám, tentokrát mi na tom záleželo moc. Vybrakovala jsem Vandu Jandu, která mě oblékala už do klipu. Myslela jsem, že si zopakuju šaty z klipu, ony se ale pro velký úspěch prodaly, ale měla novou kolekci, opět v krásných pastelových barvách," řekla Super.cz Emma, která se během večera dokonce převlékla.

"Dnes jsem poprvé v životě ve smokingu. Kompletně, mám úplně všechno. A strávil jsem dvě hodiny na manikúře. Měl jsem ruce v peci a najednou jsem se dozvěděl, že to potom už nejde sundat," prozradil se smíchem Jordan, který barvu nehtů sladil s šaty své ženy.

"Tyhle nehty trvaly stejně dlouho jako můj obličej, vlasy, maskování vyrážky na ramenou a nohou. Tohle všechno trvalo stejně dlouho jako nehty Jordana Haje," dodala se smíchem Smetana.

Cenu za videoklip k duetu By Now si nakonec pár neodnesl. "Já mám nominací habaděj, já je neproměňuju, ale mám je. Ale my slavíme i nominace, máme je vytisknuté na poličce, i širší okruhy mám v dózičkách. Je to moc hezký," usmívá se muzikant. "V červnu vydáváme desku, pojedeme k ní turné. Tak doufám, že fanoušci dorazí," dodala Smetana. ■