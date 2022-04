Felix Slováček promluvil o tom, jak to mají doma s Dádou. Už na dvířka ťukat nemusím, už jsem za nimi, řekl

Felix Slováček Super.cz

"Častěji jsme takhle všichni čtyři kompletně, v soukromí samozřejmě. Mám z toho radost, že tady mám Aničku i Felixe. Příští měsíc slavím narozeniny, tam pozvu i dceru z prvního manželství René. Tam bude i víc nejbližších kamarádů, přátel," řekl Super.cz Felix Slováček.

Dáda Patrasová (66) oslavila na křtu také své 66. narozeniny. Co jí věnoval? "66 růží. Doma pak ještě dostane kosmetiku, prvotřídní kosmetiku a vůni, která se mi líbí. A také kolagen. Ten chtějí všechny ženy. I já používám kolagen," usmívá se muzikant.

Doma je prý vše v nejlepším pořádku. Během jeho mileneckého poměru s výtvarnicí Lucií Gelemovou se nechala Patrasová slyšet, že jí doma stále Felix klepe na dvířka. Jak to mají nyní? "Už je to dlouho, je to v pořádku. Těším se z toho, že to takto funguje. Na dvířka už neťukám, už jsem za dvířky," dodal se smíchem na křtu desky s názvem Nádherná láska, o které tvrdí, že je pravděpodobně jeho úplně poslední.

"Všechna cédéčka jsem dělal s hudebním režisérem Milanem Wolfem, ale už jsme na tom tak, že se nám moc nechce. A jestli už to Milan dělat nebude, tak já už to taky dělat nebudu," dodal Slováček. ■