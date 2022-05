Nestydí se svlékat ani mluvit o sexu: Sestra Kate Moss prozradila pikantnosti z ložnice

Lottie Moss Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Od raných pubertálních let se živila jako modelka. To platí stále, před časem ale mladší sestra Kate Moss Lottie (24) začala fotit a prodávat sexy snímky v prádle i odvážnější materiál. Zkušenost označila za zábavnou a uvedla, že sestra je na ni pyšná.

V podcastu Call Her Daddy také velmi otevřeně promluvila o svém sexuálním životě, do něhož patří i milostné hrátky ve třech. Ovšem za jistých pravidel.

„Mám své postupy, co se týče trojky. Provozuji ji, jen když je dívka bisexuální a muž je s tím v pohodě. Takže to jsem vždycky já, druhá bisexuální nebo pansexuální holka a kluk,“ uvedla Lottie. „Trojka s holkou, která není na holky...myslím, že takové to ve skutečnosti ani nechtějí a dělají to pro partnera,“ míní.

Sama se definuje jako pansexuálka (orientace charakterizovaná touhou po lidech bez ohledu na jejich pohlaví).

Nedávno Lottie přiznala, že byla závislá na kokainu a musela do léčebny. Drogy a alkohol si dopřávala údajně proto, aby udržela tempo modelingové branže a iluzi šťastného života.

„Je velmi smutné, že to (užívání drog) je normalizované. Většinu času, co jsem se vracela z focení, jsem byla nešťastná a nechtěla to dělat. A lidé očekávali, že budu se svým modelingovým životem spokojená,“ uvedla před časem ve stejném podcastu. ■