Režíruje ji v roli osmdesátileté prostitutky: Syn Kateřiny Macháčkové se spolupráci s maminkou dlouho bránil

Režisér Petr Svojtka vyrůstal v umělecké rodině. Foto: Televize Seznam

Ten nyní poprvé v životě režíroval svou matku. Dosud se spolupráci bránil, protože - jak poznamenal - „maminka a režisér mají vždycky pravdu“ a nemuselo by to dělat dobrotu.

„Vlastně to pro mě byl velký problém, takřka 50 let. A najednou se to stalo a shodou okolností spolu s maminkou pracujeme. V té inscenaci hraje skoro osmdesátiletou prostitutku. Takže já režíruji moji maminku v téhle roli. Je to ale docela prima,“ řekl v pořadu Moje místa Televize Seznam, který mohou diváci zhlédnout také na Streamu.

Pro hru Nejstarší řemeslo Macháčkovou doporučila kolegyně a kamarádka Jana Švandová (74), která potřebovala alternaci. A paní Kateřina ráda přijala.

„Je to taková paradoxní situace a vlastně skrze tuhle práci se poznáváme. Je to jiné fungování, jiná komunikace než v osobním životě. Nikdy jsem s maminkou nepracoval, takže vlastně nevím, jak reaguje jako herečka v práci. A ona zase neví, jak pracuji já. Oba jsme z té spolupráce, myslím, překvapení. Po padesáti letech se poznáváme jinak,“ doplnil Svojtka. Premiéra hry proběhla na konci ledna 2022 v Divadle Radka Brzobohatého.

A jak to mají Svojtkovy tři děti? Vidí v nich otec už teď pokračovatele? „Tak nějakou míru exhibicionismu mají, rády hrají na hudební nástroje, ale uvidíme. Nemám k tomu tak vyhraněný vztah, jako měla maminka k mým tužbám - jestli mám jít k divadlu, nebo ne, maminka měla jasno (syna chtěla této profese uchránit - pozn.). Ale dcerka už se poprvé přihlásila na dramatický kroužek, takže...“ uvedl režisér. Umělecká rodová tradice, zdá se, jen tak nezanikne. ■