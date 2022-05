I když má čtyři dcery, jeho duši tíží děsivé trauma. Není den, aby si Petr Janda nevzpomněl na zesnulého syna

Petr Janda s rodinou Herminapress

Každý, kdo Petra Jandu (79) zná, obdivuje, kolik má energie. Čím to? „Dostal jsem se, jak tomu říkám, do třetího věku. Zase vychovávám děti, starám se, vozím je do školy, když potřebují pomoc a nejde zrovna o matematiku, tak jim pomůžu s učením, hrajeme na piano. Prostě mě to s nimi baví!“ řekl Super.cz.

Řeč je o dvou dcerkách, které má s manželkou Alicí (39). Anežka a Rozárka mu dělají radost. „Chci, aby moje holky, třináct a deset let, dobře vypadaly, byly zdravé, měly pěkné známky. Hodně jsem na děti fixovanej. A mám o ně strašnej strach,“ svěřil nám.

Obě děvčata ho doprovodila na křest nového alba Asi se mi nebude chtít, které si dal k osmdesátinám. Kmotrou a zároveň interpretkou, jenž s tátou na CD také zpívá, byla jeho prvorozená dcera Marta (48). Když se s oslavencem loučila, nešetřila pusinkami.

Zrovna tak od dědečka ze křtu odcházel vnuk Petr Janda. Je nejen nositelem slavného jména, ale také muzikant. Děda mu zaplatil studia na škole v kalifornském Berkeley. „Je mu 24, dobrej muzikant, hraje na saxofon, vystudoval konzervatoř. Starší vnuk Matouš se podobných akcí neúčastní. To víte, ajťák.“

Oba vnukové jsou synové Petra Jandy (1967-2001), který podlehl rakovině. „To je moje nejhorší trauma. Denně na něj myslím,“ přiznal rocker Super.cz a oči se mu zalily slzami. „Denně si na něj vzpomenu, a to už je přes 20 let. Vystudoval violu na konzervatoři. Asi by se dal na nějaký pop.“

A protože má Matouš Janda syna Pepíka, zakladatel skupiny Olympic, která příští rok oslaví 60. výročí, se stal už i pradědečkem. „Já si dávám ke jménu zkratku – PRD jako praděda.“ ■