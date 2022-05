Šestasedmdesátiletá bohyně: Nikdy se nepovažovala za krásnou, přitom inspiruje miliony lidí

Helen Mirren Profimedia.cz

Nečekala to, přestože fanoušci milují nejen její mimořádný herecký um, ale také eleganci, vkus a půvab. Oblibě Helen Mirren bezesporu pomáhá i to, že byste těžko hledali fotky, na nichž se neusmívá, a to i v případě paparazzi snímků.

Pro zmíněný magazín nyní Mirren povyprávěla, jak ona sama nahlíží na krásu. „Miluji krásu a pohled na hezké věci. Ale nemám ráda spojení s kosmetickým průmyslem, make-upem a produkty, péčí o pleť a dalšími věcmi, protože si myslím, že to vylučuje drtinou většinu z nás, kteří nejsme krásní,“ uvedla.

„Krásní lidé jsou zázrak na pohled. Ale většina z nás krásná není. Máme jiné vlastnosti, stejně mocné jako krása. A já bych byla ráda, kdybychom tyto vlastnosti oslavovali... “ uvedla žena, která je přitom inspirací pro miliony fanoušků a jednou z tváří značky L´Oreal.

Přestože její filmografie čítá víc než 140 titulů, jež natočila během úctyhodné pětapadesátileté kariéry, Mirren přiznala, že doteď před začátkem každého projektu pociťuje chvění.

„Jsem nervózní z toho každodenního procesu i ze setkávání a komunikace s novými lidmi. A také z toho, zda si zapamatuji svůj scénář. Jsem přímo vyděšená, dokud se do toho nedostanu. Pak už to je v klidu,“ dodala herecká ikona. ■