Takhle ho na obrazovce neuvidíte: Roman Šebrle předvedl ve vlnách vypracované tělo

Roman Šebrle Foto: archiv R. Šebrleho

Tu nyní předvedl během pobytu v Itálii, kam vyrazil s dalšími atlety. „Vykoupat a domů,“ napsal si sportovec k fotce z moře. Před objektivem zapózoval v plavkách a ukázal vymakané tělo i vyrýsované břišní svaly.

„Posiluju dvakrát týdně a do toho každý den běhám,“ řekl Super.cz Roman, který si dal na chvíli po konci sportovní kariéry pauzu. Bez sportu ale nevydržel. „Cítil jsem se špatně a já miluju, když se cítím dobře, když si jdu zahrát fotbal a jsem ve formě. Přibral jsem asi 3-4 kila. Bylo to znát hlavně v tom, že odejdou svaly a naberete tuky, a to je pak vidět,“ dodal sportovec a moderátor. ■