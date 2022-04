Dělal rozhovor se Schwarzeneggerem, mluvil se Stouny i s Robertem de Nirem. Poznáte blonďatého prvňáčka?

Kdo je blonďáček při zápisu na ZDŠ V Úžlabině v roce 1973?

Maminka vystudovala obchodní školu. „Myslím si, že s tátou pobyty protrpěla, nebavilo ji to. Když jsme jezdili do světa, tak mě učila, musel jsem skládat zkoušky. Což trvalo zhruba do 3. třídy, pak už mě nechtěli pouštět,“ řekl Super.cz Miloš Pokorný (58).

Asi po ní zdědil praktické sklony, protože stál u vzniku tří známých rozhlasových stanic. Zabodoval i jako zpěvák v duu Těžkej Pokondr. Teď ho vídáme v úspěšném Inkognitu na Primě a dva roky uvádí Ranní klub rádia Expres FM. To letos slaví 20 let. Jeho „porodu“ se zúčastnil. Sám se narodil 28. dubna 1964 v Praze.

Miloškovi tatínek vyprávěl, že dělal ve Skotsku s chlapíkem, skvělým zpěvákem, který se v šatně děsně potil. „A jak se jmenoval? Tom Jones. Jméno mi nic neříkalo, znal jsem Matušku a Gotta.“ Pak pochopil, o koho šlo, protože Tygr z Walesu tvrdil, že se hrozně potí.

Vzpomíná na setkání s Arnoldem Schwarzeneggerem v jeho restauraci, kam herec přišel se synem na snídani. Po revoluci tam točili pořad Pop Golf s našimi hvězdami. „Za rozhovor si řekl až 20 tisíc dolarů, takže jsme s ničím nepočítali. Načež se jeho agent vrátil, ptal se na Prahu, Václava Havla, dal nám 3 minuty.

Stál s kamennou tváří, já vedle něho, jak se rozjela kamera, rozzářil se a začal vyprávět o restauraci, ať Češi přijedou. Kamera vypnula, rozesmátý obličej se změnil v kamennou masku. Přijelo auto, nastoupil a my měli pocit, že se nám to zdálo,“ řekl Super.cz.

S tehdejším kolegou Romanem Ondráčkem dostali lákavou nabídku do Německa od tamní legendy Martina Böttchera (†91), autora hudby k Vinnetouovi, hodně bohatého podnikatele, spoluvlastníka jedné televize. Líbila se mu písnička Vinetů, dokonce jim přijel do Prahy pokřtít desku. Jenže nenašli textaře do němčiny, který by přeložil Fanánkovy texty.

Ještě jeden zásek se hodně povedl. Na první desce Sbohem, Tvá Máňa udělali písničku Michaela Jacksona, legendární Thriller, coby dechovku s názvem Dealer. A tu pouštěli na vyhlášené Kalifornské univerzitě v Berkeley na jazzové škole při výuce jako mustr, co všechno se dá udělat s Jacksonem.

„Fór je, že toho Dealera s námi zpívá táta Jirky Langmajera, což je starý dechovkář z Plzně. Přišel do studia, na první dobrou odzpíval a šel,“ svěřil Super.cz perličku Miloš (58), který 20 let žije s Ivou, s níž má jednu dceru Adinu (14).

„Manželství zásadně k ničemu nepotřebuju, ale zároveň nevylučuju, že se v budoucnu nevezmeme. Pro nás je to nepodstatné,“ prozradil nám. Už měl mít po operaci druhé kyčle, ale den před zákrokem mu zjistili covid. Nový termín ho čeká na podzim. ■