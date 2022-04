Trojnásobný tatínek se celý rozněžnil. Václav Noid Bárta se pochlubil roztomilou dcerou

Václav Noid Bárta s dcerou Foto: archiv Noida Bárty

Hudebník se nad chováním své malé holčičky celý rozněžnil. „Ňuňuňu,“ tetelil se blahem Noid, který už má s přítelkyní dceru Elišku a s první manželkou Gabrielou taktéž holčičku Terezku.

Ač byl Noid už dvakrát ženatý (s modelkou Gabrielou Dvořákovou a zpěvačkou Lucií Bílou), další veselce se rozhodně nebrání.

„Párkrát mi to nevyšlo, ale nebudu házet flintu do žita. Jsem přesvědčený, že do třetice všeho dobrého. Přemýšleli jsme, že bychom svatbu udělali i dřív, ale Eliška chce být krásná a štíhlá do šatů a chce si to užít. Bude to její první svatba,“ přeje si Noid, aby si Eliška svatbu užila a byla pro ni krásným zážitkem. A nejlépe takovým, aby ho už nikdy nemusela opakovat a s Noidem jí to vyšlo napořád. ■