Dominika Gottová v obležení krásných mužů: Můj manžel se mi nelíbí, ale je to zlatíčko, prozradila

Nejstarší dcera Karla Gotta (✝80) přicestovala opět na pár dní do Česka. Návštěvu Prahy podnikla Dominika Gottová (48) kvůli pracovním povinnostem, ale stihla se potkat i s přáteli a maminkou. Nenechala si mimo jiné ujít ani casting soutěže Muž roku, v jehož porotě neusedla poprvé.

Finalisty podpořila na soustředění už v roce 2020 a ani letos neodmítla. „Jak jsem minule tápala, tak dneska přišel kluk, kterého jsem jasně viděla mezi finalisty a možná bych ho tipovala i na umístění. Na ulici bych se nikdy za chlapem neotočila, protože to není vzhled, který je pro mě důležitý. Nepodívám se za supersvalovcem, mne musí oslovit vzájemná chemie, jak si rozumíme, jak mne pobaví, o kolik je chytřejší než já. Nikdo mě neutáhne na drahé auto a peníze,“ svěřila se Dominika Gottová, která v mládí vyznávala úplně jiné hodnoty.

Ohlížela se hlavně za hudebníky, a to kytaristy nebo bubeníky. Manželem se jí tak stal finský kytarista a hudebník Timo Tolkki. „Můj manžel Timo se mně fyzicky moc nelíbí, ale je to takové zlatíčko, že všechno ostatní je druhotné. On mne utáhl na svůj úžasný talent,“ dodala Gottová, která je v Praze velmi ráda.

„Denně se vidím s maminkou a přáteli. Milujeme dobré jídlo a já jsem nadšená z Prahy. Nevím, kdy se zase v Čechách objevím. Doufám, že to bude brzo. Záleží na tom, kdy nastoupím do školy a kolik se manželovi podaří vydělat koncertováním v Jižní Americe. Všechno je to o penězích,“ řekla Super.cz nejstarší dcera Karla Gotta. ■