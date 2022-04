Takhle to vypadalo na oslavě 66. narozenin Dády Patrasové. Mrkněte, co dostala od Felixe

Dáda Patrasová slavila 66. narozeniny. Super.cz

Zpěvačka a herečka Dáda Patrasová (66) oslavila 66. narozeniny. Party se spojila se křtem nového cédéčka jejího manžela Felixe Slováčka (78). Jak se Dáda cítí? "Už je to číslovka, která se blíží stovce. Číslo je to jediný, co se mi na tom líbí," řekla Super.cz s úsměvem Dáda s tím, že je ráda, že jí slouží zdraví.