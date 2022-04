Fetišista se vydával za slavnou herečku a mámil z lidí fotografie chodidel: Tohle je její reakce

Florence Pugh Profimedia.cz

V rozhovoru pro Eden Confidential Florence přiznala, že byla vzteky bez sebe, když na to přišla.

„Pokud vás někdo, kdo předstírá, že jsem já, za tímto účelem osloví, neváhejte ho poslat do háje,“ vzkázala fanouškům.

„A pokud vás požádá o peníze, řekněte mu, že doufáte, že je jeho matka hrdá,“ dodala s neskrývaným opovržením.

V březnu 2020 se Florence na svém profilu podělila o fotku své nohy, ke které připojila citát z filmu Malé ženy, v němž ztvárnila jednu z hlavních postav.

„Mám krásná malá chodidla. Nejlepší z celé rodiny,“ popsala snímek netušíc, že nejspíš přilákala nějakého nadšence do chodidel.

Florence je od roku 2019 ve vztahu s hercem Zachem Braffem (47). Seznámili se při natáčení krátkého snímku In the Time It Takes to Get There a znovu spolupracovali na nadcházejícím dramatu Dobrý člověk. Pugh se v něm představí v hlavní roli, zatímco Braff snímek napsal, zrežíroval a produkoval. ■