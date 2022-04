Aj tak je stále frajer! Peter Nagy se během pandemie přestal barvit: Mrkněte, jak dnes vypadá

Peter Nagy Super.cz

"Mám je přirozené. Vždycky se mi líbilo, jaké má vlasy Petr Hapka, záviděl jsem mu je," řekl Super.cz Peter Nagy. Dva roky už má vlasy nebarvené a libuje si. "Cítím se takto lépe. Chlap by měl být hrdý na své roky. A já jsem rád, že jsem se v této branži při tomto životním stylu dožil tak vysokého věku," usmívá se zpěvák.

Na udílení hudebních cen Anděl dorazil sám, bez dámského doprovodu. "Partnerku chráním před veřejnými názory, je to křehká bytost," řekl nám Peter, který nedávno vydal nové album s názvem Petrolej, za které získal i andělskou nominaci. Je rád, že i po letech v branži na hudební scéně boduje.

"Dělal jsem ho během pandemie a jsem mile překvapený, že je nominované na album roku. V Čechách je spousta nových lidí, interpretů. Branže musí žít, je to dobře, přeju jim to. Musí přicházet noví interpreti, aby my jsme byli nervózní. To je hnací motor branže," dodal. ■