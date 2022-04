Se slavnými rodiči přes rok nemluvila: Dcera Baldwina a Basinger přiznala problémy s prášky a alkoholem

Ireland Baldwin Profimedia.cz

Ireland Baldwin (26) hovoří otevřeně o poruchách příjmu potravy, které ji v minulosti sužovaly. Nejsou to ale jediní démoni, s nimiž v průběhu života bojovala. Dcera Aleca Baldwina a Kim Basinger nyní přiznala, že měla problémy s návykovými látkami.

„Byla jsem úplně na dně a začala sama od sebe brát léky na uklidnění a na to jsem pila,“ přiznala v talk show Red Table Talk.

„V rodině máme hodně alkoholismu a závislosti na drogách. Jednu noc jsem zašla s pitím a prášky až příliš daleko, protože jsem bez toho vůbec nemohla spát,“ zavzpomínala.

V tom období se Ireland izolovala od rodiny i přátel a utápěla se ve výčitkách kvůli poruchám přijmu potravy. S rodiči nemluvila přes rok, protože se styděla za to, jak dopadla.

V roce 2015 skončila na nějaký čas v léčebně v Malibu, kde se vzpamatovávala z duševního traumatu, které jí přivodil rozchod.

V roce 2020 se pochlubila, že je to 6 let, co se vypořádala s poruchou příjmu potravy. Modelka díky tomu dnes nabádá fanoušky k sebelásce a pozitivnímu vnímání těla.

V současnosti se jí daří dobře, tento týden dokonce oznámila, že si s partnerem otvírají obchod a vinný bar v jednom. ■