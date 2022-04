Po návratu ze Survivoru vážila 43 kg, čelila brutálním hejtům. Shopaholic Nicol promluvila o drsném střetu s realitou

Nikola Čechová Super.cz

Jak se nyní cítí? "Dnes se cítím super, jsem trošku vyjukaná, po dlouhé době v šatech, namalovaná a asi nejopálenější ze všech, což se mi běžně nestává," řekla Super.cz Nikola na udílení hudebních cen Anděl.

Střet s realitou po návratu z Dominikánské republiky, kde se show natáčela, pro ni byl drsnější, než čekala. "Teď už je to klidnější, už jsem se s tím i smířila," uvedla.

Pomoc odborníků Nikol vyhledat nemusela, se situací se zvládla vyrovnat sama. "Řešila jsem to jídlem a spánkem. Pomohlo to, už je to dobrý. Také jsem odletěla za kamarádkou do Stockholmu. Bylo to těžší, ale už je to fajn," dodala.

Co pro ni bylo po návratu z Dominikánské republiky, kde strávila dva měsíce, nejhorší? "Nejtěžší bylo říct si dost v jídle. Člověk měl pocit, že musí sníst úplně všechno. A najít zase nějaký režim. Naběhnout do života plného práce, zájmů, to bylo asi nejtěžší," prozradila s tím, že se už vrátila zpět na svoji váhu.

Během reality show zhubla pět kilo a vážila pouhých 43 kilogramů. "Váha je zpět, už mám zase svoji klasiku. Plánuji na ní zůstat. Cítím se o mnoho lépe," uzavřela. ■