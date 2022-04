Will Smith by si mohl vzít příklad: Haj a Mikyska si na Andělech vystřelili z oscarového skandálu. Až to mlasklo!

Jordan Haj a Martin Mikyska se v přímém přenosu políbili. Česká televize

Kdyby to takhle proběhlo v Hollywoodu, svět by byl ochuzen o jeden pořádný skandál, ze kterého si teď všichni utahují. Fackou Willa Smithe (53) na Oscarech se inspirovali i moderátor letošních Andělů Martin „Mikýř“ Mikyska a zpěvák Jordan Haj (33).

V jednom ze svých vstupů Mikyska směřoval hlášku o alopecii na Haje se slovy: „G.I.Jane 3, těším se na to.“

Na to konto vstal Jordan z publika a přešel na pódium, kde se ale místo facky s moderátorem políbili. Moment to byl vskutku dojemný a nutno dodat, že takhle by to mělo vypadat, pokud chce člověk propagovat lásku spíš než násilí.

Will Smith by si z dvojice českých umělců mohl vzít příklad. Toho totiž na Oscarech přemohl vztek, když si komik Chris Rock utahoval z holé hlavy jeho ženy Jady Pinkett Smith, která trpí alopecií. Na pódium mu pak došel nafackovat, a ještě mu u toho vynadal.

Jednání Smithe odsoudila jak široká veřejnost, tak jeho kolegové z oboru a Akadamie ho potrestala 10letým zákazem vstupu na Oscary.

Smith se tak aktuálně drží spíš v ústraní, což Mikýř s Hajem určitě nemusí. Jejich „mlaskačka“ měla u publika rozhodně větší úspěch než ta Smithova. ■