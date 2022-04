V nejhorším období chtěla zemřít: Dobu, kdy bojovala s alkoholem, zpěvačce připomíná i děsivá fotka

Michelle Heaton promluvila o závislosti na alkoholu. Profimedia.cz

Zpěvačka Michelle Heaton (42) má důvod k oslavě. Je to rok, co sekla s alkoholem, který jí ničil život dlouhých pět let. Zpěvačka kapely The Liberty X o své zkušenosti otevřeně promluvila a mj. svěřila, že v nejhorším období si přála zemřít.