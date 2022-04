Změnilo se něco od jejich účasti ve Výměně? Intenzivně pracujeme na miminku, říká hvězda Účastníků zájezdu

Jaromír Nosek Super.cz

„Bylo to fajn, ale ten původní záměr byl, že jsem chtěl mluvit třeba o tom, že herci dělají i jinou práci, což jsme tam chtěli i vidět v nějakých obrázcích, protože to bylo v té době aktuální,“ svěřil herec Super.cz. Natáčelo se totiž v období pandemie, kdy kvůli restrikcím a zavřeným divadlům přišlo mnoho umělců o práci.

„Hodně lidí hejtovalo herce a říkalo: Běžte k lopatě, zkuste si to. Bylo to ostrý, vypadalo to, že nejsme vůbec k ničemu,“ posteskl si herec, který bude i se svou milou hostem pořadu 7 pádů Honzy Dědka. „Jenže ono, když se to natočilo v květnu, ale jde to v televizi za rok v březnu, tak už to tu váhu moc nemá. Vyšlo z toho něco milého, ale to, co to mělo splnit, to asi nesplnilo,“ míní hvězda Rebelů, Účastníků zájezdu nebo Románu pro ženy.

V reality show si jeho partnerka Zuzana poprvé vyzkoušela péči o rodinu s dětmi, vlastní potomky totiž zatím nemají. Ovlivnila účast a tento zážitek jejich život a změnilo se něco? „Změnilo, chce teď (přítelkyně) strašně děti,“ směje se Míra, který si pochvaluje, jak se Zuzana vžila do role náhradní maminky. Na konci natáčení se herec s přítelkyní svěřili, že by v budoucnu rádi založili vlastní rodinu a zdá se, že už na miminku pracují.

„Je tam intenzivní práce, ale zatím se to nějak nevyvinulo. Ale mluvíme o tom a spíme spolu, dokonce,“ překvapil svou otevřeností herec. Dokonce ví, kolik dětí by rádi počali. „Dvě a shodneme se na tom,“ dodává. ■