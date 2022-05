Kvůli práci si nechává narůst vlasy a je z ní kočka: Takhle to sluší herečce Kristýně Frejové

Kristýna Frejová Super.cz

„Vlasy jsem si nechala poporůst, na což spousta lidí ještě není zvyklá. Od 2. května začínám natáčet nový projekt na Primě, své vlasy mám přirozeně vlnité, tak jsme se teď rozhodli, že budu mít vlasy rovné,“ svěřila Super.cz herečka, která bude hostem pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

O vlasech, líčení a holčičích tématech se už může pobavit i se svou dospívající dcerou Ráchel, která brzy oslaví 16. narozeniny. „Samozřejmě to řeší a možná je to tím, jak se odmalinka motala v dámské šatně, v maskérně. Poprvé se krásně nalíčila sama, když jí bylo asi 6 let. Myslím, že to opravdu umí a nikdy se nelíčí zbytečně moc nebo špatně,“ říká herečka.

V budování své vlastní image nechává dceři volnou ruku. „Nemluvím ani jsem jí nikdy nemluvila do outfitů, i když mě někdy braly mory. Ideální je cesta nenásilí,“ míní.

"Čím méně řešíme módu, tím více času nám zbývá na ty podstatnější věci, které se momentálně odehrávají v jejím životě. Jako je třeba láska, kamarádi, škola, filozofie. Myslím, že toho ty děti řeší hodně a že toho nezažily málo, na to, jak jsou mladí,“ dodává herečka. ■