20 modelů ze slavnostní premiéry filmu Promlčeno: České hvězdy garderobu příliš neřešily

Kdo čekal, že se české hvězdy na premiéru očekávaného filmu Promlčeno budou nějak výrazně zabývat svými outfity, spletl se. Velké večerní a společenské elegantní outfity by se daly spočítat na prstech jedné ruky. Snad jen krásné herečky, které ve filmu excelují, výběr modelů vzaly zodpovědně a daly si záležet.

Denisa Barešová zvolila šaty návrháře Martina Kohouta, nádherný černý sametový model s odhalenými zády vynesla herečka Julie Šurková a sexy outfit Barbora Bočková.

Velmi decentní a elegantní byla Eva Decastelo (43), která slavnostní premiéru moderovala, zvolila bílou košili a černou dlouhou sukni.

"Je to model, který krásně zakryje nedostatky a to se v mé formě teď docela hodí," řekla Super.cz se smíchem Decastelo. "Cítím se v něm moc hezky. Navíc si myslím, že není třeba na premiéře takhle skvělého filmu poutat pozornost a ukazovat více, než by bylo třeba," dodala moderátorka.

