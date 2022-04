Tohle Amber nejspíš nečekala: Policistka, která dorazila k údajné potyčce mezi Heard a Deppem, vypovídala u soudu

Policejní důstojnice neidentifikovala Amber Heard jako oběť domácího násilí. Profimedia.cz

Během úterního stání si porota vyslechla její svědectví prostřednictvím předem natočené video nahrávky. A její popis situace z roku 2016 zněl zcela jasně.

„Neidentifikovala jsem Amber Heard jako oběť domácího násilí,“ odpověděla Elaine Bredehoft, hereččině právničce.

Dále vypověděla, že Amber nevykazovala žádné stopy po domácím násilí a neměla modřiny. Opakovaně Bredehoft ujistila, že hereččinu opuchlou a zarudlou tvář považuje za důsledek pláče.

„Nevypadá to jako zranění způsobené mobilním telefonem. Je to v souladu s tím, že někdo pláče,“ ujistila Bredehoft s tím, že kdyby podle ní Amber byla zraněná, nahlásila by to.

Následující týden po návštěvě Saenz Heard podala žádost o rozvod a žádost o zákaz přiblížení vůči Deppovi. Tvrdila, že ji herec udeřil telefonem, než dorazila policie.

Bredehoft se dále ptala, v jakém stavu byl byt páru, jestli v něm Saenz našla stopy po zápase nebo cokoliv, co by podpořilo tvrzení Amber. Důstojnice odpověděla, že nic nenasvědčovalo tomu, že by v bytě došlo ke rvačce.

Krátce před Saenz vypovídala také psycholožka Shannon Curry, kterou najal Deppův právní tým. Ta mimo jiné vyvrátila tvrzení, že by Heard trpěla posttraumatickým syndromem a přiklání se ke dvěma diagnózám - hraniční poruše osobnosti a histrionské poruše osobnosti.

S Heard se setkala ve dvou termínech a studovala její chování, stejně jako její lékařské záznamy a další, a zhodnotila, že vykazuje symptomy spojené s těmito poruchami. ■