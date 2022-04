Je krásná, talentovaná a single! Tohle je jedna z nejobsazovanějších českých hereček

Denisa Barešová Super.cz

Vzhledem k bohaté filmografii poslední doby už je Denisa v hledáčku režisérů. "Je pravda, že už jsem dlouho na žádném castingu nebyla, ale taky jsem dlouho nedostala žádnou práci," řekla Super.cz se smíchem.

Pak ale dodala, že režisér filmu Promlčeno Robert Sedláček ji opravdu oslovil přímo. "Na toto mi Robert zavolal sám, to bylo moc fajn," uvedla herečka.

Na premiéru oblékla šaty od návrháře Martina Kohouta. "Doma jsem si utřela prach, šla jsem na pedikúru, pak na terapii, hodila jsem na sebe šaty a jsem tady," prozradila s tím, že má problém se zády, proto musela navštívit fyzioterapeuta.

"Už je to snad vyřešeno, teď to nebolí a doufám, že to nebude bolet ani zítra," krčila rameny Denisa, kterou na premiéru doprovodila sestra a kamarád. "Žádný partner zde přítomný není. Partnera nemám," uzavřela. ■