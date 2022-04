Před 18 lety hrála mrchu Andreu v Rodinných poutech: Dana Morávková se vrací na obrazovky v roli hodné Rubešové

Shodou okolností se herečka vrací na obrazovky pod stejným příjmením. Foto: Super.cz/FTV Prima

Od vysílání prvního dílu úspěšného seriálu Rodinná pouta uběhlo již 18 let. A hned od samotného začátku byla součástí našeho prvního nekonečného seriálu i herečka Dana Morávková (50), která ztvárnila jednu z hlavních rolí, Andreu Rubešovou.

Dnes se s příjmením Rubešová vrací na obrazovky Primy znovu, a to v seriálu 1. mise. Ne však jako Andrea Rubešová, ale Vlasta Rubešová. Ke shodě jmen došlo náhodou, a kromě příjmení spolu nemají postavy nic společného, takže ti, kteří se těší na návrat nekompromisní mrchy Andrey, se radovali předčasně. Dana Morávková si tentokrát zahraje postavu kladnou.

„Hraju maminku Radúze Máchy alias frekventanta Honzy Rubeše, Vlastu Rubešovou. Jsme se Zdeňkem Podhůrským takoví nadšení rodiče. Našemu synovi jde o to, aby se dostal do Amsterdamu. Jsme šťastní, že se mu to daří a přejeme mu, aby se tam dostal, protože tím jde v našich šlépějích,“ prozradila o své roli Dana Morávková.

Oblíbená herečka není jedinou hvězdou Rodinných pout, potažmo navazujících Velmi křehkých vztahů, která v tomto seriálu dostala příležitost. V 1. misi si nedávno střihli menší role i Tomáš Krejčíř a Klára Jandová (42), kteří v Rodinných poutech ztvárnili divácky milovaný pár Adama Rubeše a Evu Pokornou. Před kamerou se setkali poprvé po dlouhých 18 letech, a tak natáčení doprovázely emoce.

„Setkání s Klárou bylo super, dojemné. Povídali jsme si asi hodinu, o rodině, o čase, během kterého jsme se neviděli... A pak jsme šli natočit obraz, kde se jen vztekám,“ popisoval Tomáš Krejčíř.

Podívejte se v galerii, jak se seriálová Andrea Rubešová změnila. ■