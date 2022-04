Jaký k tomu má důvod? Nikol Švantnerová tají totožnost nového přítele

Nikol Švantnerová promluvila o svém novém vztahu. Super.cz

„Nemáme důvod zatím náš vztah dávat na odiv. Nepotřebujeme o tom moc mluvit. Zároveň jsme spolu a šťastní,“ řekla Super.cz Švantnerová.

Česká Miss 2015 si chtěla dopřát ten luxus svou novu lásku nejprve poznat a ujistit se, že vztah bude fungovat, než se dostane na oči veřejnosti. „Je to stejné, jako když se člověk rozejde. Pak je mu z toho špatně a potřebuje se z toho dostat. Nepotřebuje, aby se ho na to jiní ptali. To samé je i v novém vztahu, kdy si ti dva potřebují projít všemi fázemi vztahu. To, že jsou jen oni dva, je skvělé, nikdo jim nepíše, nevypadávají kostlivci ze skříně, lidi jsou totiž zlí a závistiví,“ říká Nikol.

Modelka se svým novým partnerem už sdílí společnou domácnost. „Mám už věk na to, kdy se s nikým nechci vodit za ručičku. Společným bydlením se rychle pozná, jestli to bude fungovat, nebo ne. Během společného bydlení jsme spolu skoro nonstop, a tak to hned cítím," říká Nikol Švantnerová. ■