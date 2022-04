Ozdobí ji šperky v hodnotě luxusního vozu. Bude Nikol Švantnerovou na plese hlídat její nová láska?

Nikol Švantnerová Super.cz

Modelka mohla zvolit šperky v hodnotě statisíců z různých kolekcí. Rozhodujícím faktorem ale nebyla cena.

„Přicházím s konkrétní představou. Já se hlavně potřebuji cítit v ten večer pohodlně a sama sebou. Takže bych si na sebe nevzala něco, v čem se necítím. Naopak mě občas někdy hodnota šperku překvapí. Bylo mi řečeno, že mám šikovnou ruku a sáhnu vždy po tom nejdražším,“ culila se Švantnerová.

Co se vlastních šperků týče, Nikol je ráda dostává. „Mám k nim pak úplně jiný vztah. Ráda se podívám na ruku a vidím, že tam mám prstýnek od rodičů nebo od přítele. Vnímám je úplně jinak, jako talismany,“ říká.

Česká Miss 2015 bude v sobotu ozdobena diamanty v hodnotě 1,6 milionu. „Věcí si moc vážím, a to nejen doma, ale i na akci. Jsou to většinou obrovské kousky, tak nehrozí, že by se mi zatoulaly,“ věří Švantnerová, která je opatrná i na své šaty. „Na společenských akcích se chovám tak, aby se nestaly žádné nehody.“

Švantnerová zatím stále neví, jestli ji na dlouho očekávanou společenskou událost doprovodí její partner, jehož totožnost stále neprozradila. „Je to v jednání, protože si soukromí střežíme. Zároveň existují okamžiky, které by si člověk chtěl užívat se svou polovičkou. Je to takový jeden velký otazník,“ dodala Švantnerová. ■