10 nejvášnivějších fotek Dády Patrasové a Felixe Slováčka: Podívejte se, jak to umí roztočit

Dáda Patrasová a Felix Slováček Foto: Kundrát / CNC / Profimedia

Dáda Patrasová (66) v posledních měsících prožívá hezké období. Konečně se k ní vrátil její manžel Felix Slováček (78), který několik let žil po boku o 40 let mladší výtvarnice Lucie Gelemové (39), což Dáda těžce nesla a útěchu hledala mimo jiné u svého italského přítele Vita.

Ve středu královna dětských srdcí slaví 66. narozeniny a její manžel zároveň křtí svou novou desku. Na křtu samozřejmě nemá chybět ani ona coby oslavenkyně, což v minulých letech bylo nemožné, a Slováček naopak vyváděl do společnosti Gelemovou.

Patrasová se za Felixe Slováčka vdávala v roce 1983. Tak jako téměř každé manželství si i to jejich prošlo mnoha krizemi, z nichž ta poslední byla asi nejvážnější. I tak Dáda považovala Gelemovou pouze za milenku a vždy tvrdila, že manželství s Felixem stále funguje. „Promiňte, já se musím smát. My jsme nikdy nepřestali být pár. K žádnému návratu nedošlo, Lucie Gelemová byla jen milenka. Nikdy se o ní doma nebavil, protože nebylo naprosto co řešit. Tam už je to zero, nula. Ta paní je nula,“ říkala Super.cz Dáda, jež je ráda, že její noční můra skončila.

S Felixem Slováčkem ostatně prožívali i krásné chvilky, jak se můžete přesvědčit v naší galerii. Brzy je po relaxu na Kanárských ostrovech také čeká další společná dovolená. „Samozřejmě, že si plánujeme s Dádou, dětmi i mými vnuky společnou dovolenou. Já nechci teď přesně říkat, kdy, co a jak bude, ale určitě to v létě bude,“ dušoval se nedávno populární saxofonista. ■