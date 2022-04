Musím snést, že si pár lidí myslí, že jsem šílená krkavčí matka, říká zpěvačka, která bodovala s klipem pro ztrhané mámy

Jana Rychterová Foto: archiv J. Rychterové

Zpěvačka si tehdy kvůli drsnějšímu humoru vyslechla i negativní komentáře. „Pár kritických názorů bylo od lidí, kteří prostě mají jemnější humor než já. Jasně, že jsem to v klipu vytočila do krajnosti, ale sranda je právě v tom, že nějakou situaci vyženete ad absurdum. Musím prostě snést to pomyšlení, že si pár lidí myslí, že jsem šílená krkavčí matka, která snídá rulandské,“ nechala se slyšet Rychterová.

Většinu lidí ale písnička nadchla. „Myslím, že se to prostě trefilo do situace. Rodiče i učitele to najednou vykoplo ze zaběhnutých stereotypů, šup do vody a plavte. Bylo to velmi náročné. A tak se spousta lidí upnula k přívětivé večerní chvíli se sklenkou vína za odměnu. Písnička lidi nadchla, protože viděli, že v tom nejsou sami, zaznamenala jsem obrovskou spoustu kladných reakcí, od prostého pobavení až po dojaté díky,“ těšilo ji.

Rychterová má na svém kontě i další úspěšné písničky jako například Argentinec, která se stala nejoblíbenějším hitem roku 2020 na jednom rádiu. Věnuje se také rozhlasové tvorbě a projektům pro děti. Ač to tak v jejích klipech vůbec nevypadá, zpěvačka je ve skutečnosti velmi stydlivá.

„Teď právě pracuji na dalších písničkách pro děti. A co je nejhorší, hodlám to pojmout audiovizuálně, aby to mohlo být na internetu. Je to pro mě těžké, protože jsem vlastně stydlivá a tohle je velké vykročení z komfortní zóny,“ prozradila s tím, že chystá i nové písničky a opožděný koncert ke svým padesátinám, které slavila v době, kdy bylo kvůli covidu všechno zavřené.

Své songy představí společně s dalšími umělci také v neděli na 1. máje v rámci Dermacol Love Day. „Pojmu to jako 50+, já s radostí oslavuju každý den i každé narozeniny,“ smála se. ■