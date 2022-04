Říkají mu pouťová verze Leoše Mareše. Autor, herec a tanečník by jel se zbraní bránit rodnou zem

Alexej Kolva Foto: soukromý archiv A. Kolvy

Alexeje (32) tehdy nechali u babičky a po půl roce si ho přivezli, takže začal u nás chodit od první třídy do školy. Rodina se pořádně rozrostla, ze čtyř sourozenců je nejstarší. „Mám ségru Darju a dva bráchy, Maxe a Jurije juniora, nejmladšímu je deset let,“ řekl Super.cz.

Na Ukrajině žije babička a příbuzní z maminčiny strany. Bydlí v Kyjevě a Poltavě. „Dnes je úplně jedno, z jaké je kdo oblasti, není vůbec jasné, co se kde stane,“ svěřil Super.cz smutně.

Ač u nás prožil většinu svého života, byl překvapený, jak moc ho válka zasáhla. „V člověku to vyvolá velmi hluboké pocity spojené s rodnou zemí. Byl jsem vychovávaný určitým způsobem, cítím, že je to můj původní domov. Kdyby na to přišlo, jsem připravený odjet na Ukrajinu a bránit zemi.“

Herec a také spoluautor komediální show První dobrá, kterou začíná ve středu vysílat Nova Fun, pomáhá, jak může. Zapojil se s kamarády Ukrajinci žijícími u nás. Dojímá ho solidarita a podpora od Čechů i z celého světa.

„Když to bude nutné, nemám problém vzít si zbraň a jet zemi bránit. Je to šílené říkat něco takového, ale uvnitř cítím, že to tak je,“ přiznal Super.cz. Zpráva, že Rusko napadlo Ukrajinu, ho zastihla uprostřed natáčení První dobré.

„Nebylo snadné pocity překonat, přepnout a snažit se dělat humor. Ale na druhou stranu máme super partu a práce moc pomohla držet se od špatné situace trošku dál,“ řekl nám Alexej, kterého pro jeho humor parťáci z firmy KOKOLOKO, co společně založili, přezdívají – pouťová verze Leoše Mareše. ■