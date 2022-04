Šla by do další svatby? Gabriela Soukalová promluvila o drsném rozvodu s badmintonistou Koukalem: Pořád jsem toho plná

Soukalová promluvila o manželství. Super.cz

"Pořád jsem toho ještě docela plná. Nechci to zatracovat, manželství je hezká instituce, může být šťastná, ale u nás myslím nebyl čas ani něco plánovat. Stalo se toho v poměrně krátké době tolik, že jsem ráda, že jsem ráda," řekla Super.cz Gabriela.

Pokud by znovu přijala nabídku k sňatku, byla by v mnoha ohledech opatrnější. "Po bitvě je každý generál, určitě bych nějaké věci udělala jinak, to rozhodně," usmívá se.

"Život za sportovní zdí je poměrně velká džungle, člověk si na všechno musí dávat větší pozor. Věřit sám sobě na prvním místě, nikdo jiný vám většinou nepomůže," dodává rázně.

Na pořadu dne není ani druhý potomek. "Nebránila bych se dalšímu dítěti do budoucna. Ale zároveň si to teď neumím představit v krátkém časovém intervalu. Až třeba bude malá ve školce, bude to určitě lepší, počkala bych ráda pár let," uzavřela Gabriela Soukalová. ■