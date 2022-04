Zatraceně sexy introvertka: Týnuš Třešničková ukázala tělo v průhledném topu!

Týnuš Třešničková Super.cz

Jsou to už téměř čtyři roky, co při ohnivé show v turecké restauraci přišla blogerka Týnuš Třešničková (26) k popáleninám velké části těla, především krku, dekoltu a rukou. První rok po nehodě byl nejtěžší, nyní už je to za ní.