Přijde mi to divné, kroutil muž hlavou: Manžela ve Výměně zaskočil věkový rozdíl druhého páru

Standovi přijde věkový rozdíl mezi Alenou a jejím partnerem příliš velký. TV Nova

Olga vychovává s Pepou tři dcery. Svou vlastní a dvě nevlastní, které má Pepa z předchozího vztahu. Seznámili se na seznamce, jsou spolu téměř dva roky a je mezi nimi šestnáctiletý věkový rozdíl.

„Přítel je mladší, je mu 37, já mám 52,“ svěřila se Olga při seznamování Standovi. „Mně by ten věkový rozdíl hrozně vadil. Nevadí mi dva tři roky, ale 16 let je hrozně moc,“ neskrývá Standa své rozpaky. „To je můj názor. Mně to přijde divné, nezlob se na mě. Je to každého věc, ale já bych si o 16 let mladší partnerku neuměl představit,“ říká před kamerou náhradní manželce.

Na druhé straně Alena (49) bude místo věkového rozdílu řešit úklid. Standa totiž nesnáší nepořádek, a tak je Alena ze své domácnosti zvyklá na puntičkářství. Stav domácnosti v její náhradní rodině se jí ale nepozdává, a tak se nekompromisně pustí do generálního úklidu a vyřazování věcí. Podívejte se v ukázce. ■