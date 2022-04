Kráska z Televizních novin nemá o nápadníky nouzi. Dostává pozvánky na rande? Jací muži u ní mají šanci?

Veronika Petruchová TV Nova

„Myslím si, že jak jdu po těch kariérních schodech nahoru, tak mi přibývají i fanoušci. Není to po stovkách ani tisících, ale během těch relací mi jich vždy pár přibude,“ řekla Super.cz Petruchová, která má zkušenosti z ranních Televizních novin, k nimž se následně přidaly formáty Snídaně s Novou a Polední a Odpolední TN.

Půvabná moderátorka tak určitě nemá nouzi o nápadníky, stejně jako svého času novácká legenda Lucie Borhyová. „Mezi nimi je určitě i pár nápadníků, každopádně jejich zprávy beru jako kompliment, ale většinou na pozvánky na rande nereaguji. Nemám moc prostoru na to, zjišťovat, kdo je na druhé straně,“ dodala Veronika, jež ale prozradila, jaký typ muže má u ní šanci.

„Nemám vyhraněný typ muže, který mě zaujme. Co se mi ale líbí, je, když je muž vtipný, sebevědomý a umí si užívat cestu životem,“ prozradila.

Na práci v Televizních novinách se jí nejvíc líbí, že je akční, zajímavá a plná adrenalinu. Pochvaluje si také vztah s kolegy včetně svého parťáka Martina Čermáka. Radost jí dělají i zprávy od diváků. Těch negativních naštěstí moc nedostává.

„Musím říct, že je to spíš naopak. Setkávám se od diváků s velkou vlnou podpory. Každý den mi napíše někdo něco hezkého a mě moc těší, když vidím, že se lidem líbíme. Přišlo mi už také dost dopisů ručně psaných, a to mě vždycky mile překvapí. Ošklivé zprávy bych spočítala asi na jedné ruce, ale samozřejmě i takové se najdou. Přijímám to, že se nemusím líbit všem,“ uzavřela. ■