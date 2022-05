Šest let žila Stivínová za velkou louží, ale už by se nevrátila: Po Americe se mi vážně nestýská

Po Americe se jí vůbec nestýská. Michaela Feuereislová

Je to už šest let, co se Zuzana Stivínová (48) vrátila se svou rodinou ze Spojených států. Herečka následovala svého manžela, molekulárního biologa Lukáše Čermáka, a šest let se syny žili v New Yorku.