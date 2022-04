Romantika v exotice a čtyřicítky horečky: Takhle proběhly zásnuby Zlaty Adamovské a Petra Štěpánka

Manželé Zlata Adamovská a Petr Štěpánek FTV Prima

Poprvé se seznámili před více než 40 lety, ale na jiskru, která mezi nimi přeskočila, si museli dlouho počkat. Zlata Adamovská (63) a Petr Štěpánek se setkali už v roce 1981, během natáčení pohádky O stříbrném a zlatém vajíčku. To si ale dle svých slov Petr Štěpánek vůbec nepamatuje. V té době totiž točil jednu pohádku za druhou a mladých hezkých hereček potkával na place spousty.

Podruhé je před kameru svedl film Růžový Hubert, ale ani tehdy si k sobě nenašli cestu. Zlata Adamovská říká, že ji muži z herecké branže nikdy nezajímali, na rozdíl od jiných profesí. Až jednoho dne našla se svým kolegou společné téma. Dohromady se dali během natáčení seriálu Ordinace v růžové zahradě.

„Petr přišel, povídal si se mnou u plotu při natáčení v pauze. Ale ne o herectví,“ svěřila v talk show 7 pádů Honzy Dědka Zlata Adamovská. „O vrtačkách. Oba jsme kutilové. Říkáme si Pat a Mat,“ doplnil ji její choť. „Doma se pereme o vrtačku, opravdu. Včera jsme zrovna vrtali pod schody policový systém,“ překvapila herečka.

Promluvili také o romantické dovolené v exotice, kde se zasnoubili. Ovšem neproběhlo to bez komplikací. Oblíbená herečka bojovala s teplotami. „Bylo to v Keni. O půlnoci na Silvestra. Zlatka měla bohužel čtyřicítku horečku,“ vzpomínal Štěpánek.

„Ale to já mám často, když je prudká změna teplot. Zrovna to vyšlo na Silvestra. Chtěla jsem vydržet do půlnoci, když už mám zážitek být v Keni na Silvestra. Petr popíjel a najednou spadl na zem na kolena. Říkala jsem si, že přebral a že ho v té horečce asi neodnesu,“ vtipkovala herečka.

„Vtom ale romanticky vytáhl krabičku, nabídl prsten a jestli si ho chci vzít. V té horečce jsem řekla ano,“ škádlila svého muže Zlata Adamovská. Veselka proběhla v roce 2013 a mezi hosty nechyběli ani jejich herečtí přátelé jako Jiřina Bohdalová (90), Jan Kanyza, Iva Hüttnerová nebo Jaromír Hanzlík (74). ■