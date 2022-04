Krásná brunetka z Televizních novin je čím dál populárnější. Co si myslí o Borhyové a panuje mezi kolegyněmi rivalita?

Veronika Petruchová Michaela Feuereislová

Půvabná brunetka Petruchová (27) má zkušenosti z ranních Televizních novin, ke kterým se následně přidaly formáty Snídaně s Novou a Polední a Odpolední TN. Přechod do hlavní zpravodajské relace zvládla i díky pomoci známějších kolegů.

„Za ty roky, co pracuju v TV Nova, jsem si tam našla pár super kamarádů. Vím, že se říká, že v televizi panuje rivalita, ale od kolegyň ji nijak nepociťuji. Naopak, když jsem nastoupila do hlavních zpráv, kolegyně mi dávaly cenné rady. Kristinka Kloubková nás dokonce s Martinem intenzivně připravovala a byla také u našich zkoušek,“ řekla Super.cz Petruchová.

Ta je sice brunetka, ale setkala se i s tím, že ji někteří diváci srovnávají s nováckou ikonou Lucií Borhyovou (44).

„Setkávám se s tím, už od doby, kdy jsem ještě nebyla v televizi. Možná máme podobné rysy, zároveň si myslím, že jsme rozdílné a každá máme to své. Ale musím říct, že Lucka je vždy usměvavá a pozitivně naladěná, ráda ji potkávám v práci,“ nešetří chválou na svou kolegyni Petruchová.

A co se jí na práci v Televizních novinách nejvíc líbí? „Je to práce, která je akční, zajímavá, plná adrenalinu. Líbí se mi být u aktuálního dění a předávat ho lidem,“ říká sympatická moderátorka. Důležité je i to, jak si sedí se svým parťákem Martinem Čermákem (30). A to prý funguje na jedničku.

„Sedli jsme si, jsme naladěni na stejnou vlnu, a tak je radost s ním pracovat. Navíc je to veselý člověk, pořád si něco prozpěvuje a vtipkuje. Myslím, že jako parťáci fungujeme skvěle. Ta uvolněnost příjemně odbourává občasnou trému,“ těší Veroniku, jež v posledních měsících bohužel musí hlásit i negativní zprávy z války na Ukrajině.

„Není to jednoduché. Člověk, který nepracuje v médiích, je v těch negativních informacích třeba hodinu denně, ale my celé dny a už skoro dva měsíce. Je mi neskutečně líto, co se děje lidem na Ukrajině. Nejednou mi kvůli tomu ukápla i slza, ale před kamerami to beru profesionálně. Odpoutám se od emocí a snažím se lidsky a přirozeně hlásat o tom, co se děje,“ popisuje Petruchová. S negativními myšlenkami jí pak pomáhá hudba.

„Ráda pak vypustím myšlenky po cestě z práce pomocí hudby. Snažím se odreagovat a nemyslet jen na to špatné. Mé negativní emoce určitě nezachrání situaci a mohou uškodit mně i lidem kolem. Proto si myslím, že je důležité i v této těžké době najít důvod k radosti,“ uzavřela. ■