Neuvěřitelná proměna Míši Noskové po porodu: Předvedla ploché břicho, kterým se může opět chlubit

Michaela Nosková Foto: archiv M. Noskové

„Házím se do formy, protože mám opět před sebou spoustu krásných koncertů a divadelních představení, které vyžadují dobrou fyzičku. Čeká mě opět moje milovaná Evita, kde neslezu tři hodiny z jeviště, nebo Děti ráje, které pro změnu vyžadují hodně pohybové energie,“ svěřila se Super.cz Míša.

Na figuře maká nejen na procházkách venku s malou dcerkou, ale také ve fitku. Nutno říct, že dřina se vyplácí. Zpěvačka se tak může chlubit figurou, jakou měla před rokem. „Snažím se hodně chodit s malou na výlety, pomalu, ale jistě začínám i posilovat ve fitku. Samozřejmě by to nešlo bez pomoci Jindřicha, ať už co se cviků týče, nebo i toho, že pečuje o malou i po tu dobu, kdy si jdu zacvičit nebo třeba zajezdit s mojí Eliškou na bruslích. Snažíme se věnovat všem našim dětem naplno a je fakt, že když máme všechny 4 pohromadě, je to zážitek,“ dodala zpěvačka. ■